الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: حل أزمة المواقف العشوائية تكشف الرغبة في إعادة الانضباط للشارع

عبده أبو عايشة
عبده أبو عايشة

قال عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الدقة والتخطيط الحضاري والالتزام بسيادة القانون هم السمة الغالبة والرئيسية على سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يظهر في الملفات التي تديرها الدولة، والتي ترفض المناطق العشوائية وتعاملت معها، بكل حرفية حتى يعيش ملايين المصريين الذين يسكنونها في مناطق آدمية، وكذلك الرفض التام والمجرّم لعملية التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشاد أبو عايشة، في تصريحات الثلاثاء، بتوجيهات السيسي لوزارة التنمية المحلية بحل مشكلة المواقف العشوائية، قائلاً: إنها توجيهات حاسمة، تكشف عن الرغبة في اعادة الانضباط التام للشارع المصري، خاصة أن هناك أعدادا يصعب حصرها من الأسواق العشوائية والمواقف، مشددًا على أن التوجيه بالتطوير سيكلف البلد مبالغ كبيرة جدا، لكنها تتوازى مع الرغبة العامة في التنمية والعبور للجمهورية الجديدة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس توفير أماكن قبل ترك المواطنين أماكنهم، لإنهاء مشكلة الأسواق العشوائية، وبالتوازي مع تطبيق برنامج حياة كريمة في آلاف القرى والمدن.

واختتم بأن إعادة تنظيم المواقف والأسواق العشوائية سيدفع إلى إنشاء أسواق رسمية وتقنين الموجودين بها وضبط الأمور وتداول السلع والبضائع، والحفاظ على الطرق العامة والوحدات السكنية والتواجد في أماكن مخصصة للأسواق والمواقف العشوائية.

على جانب آخر، كشف أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أسباب الزيادة المفاجئة في أسعار الخضروات خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن من بينها تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فترة فواصل العروات ما بين العروة الشتوية والصيفية، والتى تشهد انخفاض في حجم الإنتاج من الخضروات مع زيادة الطلب عليه.

وقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات له اليوم: أيضا من الأسباب، التغييرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا، حيث يكون لها تأثير على الزراعات لاسيما الخضروات والفاكهة، وذلك بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات وزيادة الطلب على بعض السلع ليقوموا برفع أسعارها.

شهر رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدي على الأراضي وزارة التنمية المحلية سيادة القانون الوحدات السكنية

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