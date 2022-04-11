القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة فى استرداد أرض سيناء المقدسة وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبرياءها، وأنه سيظل يومًا عظيماً فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، موجهاً التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين فى مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوية لمصر تحمى أمنها القومى وتصون مقدساتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء أح / وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال الاحتفال الذى نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1443 هـ

وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتور طارق عبد الحميد أحد كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف أكد فيها أن رجال الجيش المصرى البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطى المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله

واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.