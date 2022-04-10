تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، إجراء بعض التعديلات على خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية.

وتقرر إدخال تعديلات بسيطة على مواعيد بدء امتحانات بعض الصفوف للتيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء إجراء الامتحانات التي يتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية

- الصف الخامس الابتدائي "من 7 إلى 10 مايو 2022".

- الصف السادس الابتدائي "من 11 إلى 15 مايو 2022".

- الصف الرابع الابتدائي "من 8 إلى 12 مايو 2022".

الإعدادية العامة

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "من 7 إلى 11 مايو 2022".

- الصف الثالث الإعدادي" من 17 إلى 23 مايو 2022".

الإعدادية المهنية

- الصفين الأول والثاني الإعدادي نقل "من 7 إلى 11 مايو 2022".

- الصف الثالث الإعدادي مهني "من 17 إلى 23 مايو 2022".

التعليم المجتمعي

- الصفوف الأول والثاني والثالث يومي" 7 و 8 مايو 2022".

-الصفوف الرابع والخامس والسادس " من 7 إلى 10 مايو 2022".