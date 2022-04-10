إيداع طفل رضيع عثر عليه فى كرتونة بحضانة مستشفى بالمحلة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، بإيداع طفل رضيع عثر عليه الأهالي حضانة بمستشفى؛ والكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول حالته الصحية.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على طفل رضيع مجهول الهوية داخل كرتونة بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إلى موقع الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.