وزير النقل والمحافظ يدشنان خطوط النقل الجماعي للركاب بسوهاج

دشن الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خطوط نقل الركاب بمحافظة سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة النقل، وتفقد الوزير والمحافظ أتوبيسات النقل الجماعي التي اصطفت أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق العاشر من أبريل كل عام.

- إطلاق خدمة النقل الجماعي لأول مرة بالمحافظة

وهنأ وزير النقل أهالي سوهاج بإطلاق خدمة النقل الجماعي لأول مرة بالمحافظة، والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة إليه، وتقديم كافة الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، ونظرا لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد من الخدمات الهامة قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة للمواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط المحافظات ببعضها وربط عواصم المحافظات بالمراكز التابعة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن تقديم الخدمة اليوم ما هو إلا مرحلة أولى من بناء نظام نقل آمن، ومريح، ومتطور، واقتصادي لأبناء سوهاج.





ومن جانبه رحب محافظ سوهاج بوزير النقل على ارض سوهاج، مثمنا دور وزارة النقل وجهودها في التعاون مع محافظة سوهاج حتى يخرج هذا المشروع للنور، مؤكدا أننا اليوم أمام صورة جديدة من صور اهتمام الدولة بمحافظة سوهاج من خلال تدشين مشروع النقل الجماعي الاول من نوعه بسوهاج، والذي يهدف إلى توفير نقل جماعي آمن ومنظم حرصا على مصلحة المواطنين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق نوع من التنافسية التي تؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.



يذكر أن أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة مكيفة الهواء، ومزودة بخدمة " الواي فاي "، وتوفر خدمة النقل للركاب بين مدينة سوهاج العاصمة ومراكز " طهطا، المراغة، الكوثر، ساقلتة، المنشاة، العسيرات، جرجا "، كمرحلة أولى .

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