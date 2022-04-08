السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«قتلوا التلاميذ».. 52 عامًا على مذبحة «بحر البقر» (انفوجراف)

مذبحة بحر البقر
مذبحة بحر البقر

حلت اليوم الذكرى الـ 52 على مذبحة بحر البقر، الذي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ضد مدرسة ابتدائي في محافظة الشرقية، خلال أيام حرب الاستنزاف.

ووقعت الجريمة الإسرائيلية صباح يوم 8 أبريل عام 1970، إذ استهدفت القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة.

تفاصيل مذبحة بحر البقر 

وكانت مدرسة بحر البقر تتكون من طابق واحد، وثلاثة فصول، وعدة غرف بينها غرفة مدير المدرسة.

وفي يوم الغارة الإسرائيلية، حضر إلى المدرسة 86 تلميذا من إجمالي 130، تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام وحتى 12 عاما.

ودمرت طائرات العدو الإسرائيلي طراز «F4 فانتوم ||» مبنى مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بالكامل.

وبدأت الطائرات  الإسرائيلية غاراتها ضد مدرسة بحر البقر بعد انتهاء الطابور الصباحي، وخلال الحصة الأولى من اليوم الدراسي.

ذكرى مذبحة بحر البقر 

قصف إسرائيلي بالقنابل والصواريخ

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية مدرسة بحر البقر في محافظة الشرقية بـ 5 قنابل - تزن 1000 رطل - كما استخدمت صاروخين لإتمام تدمير المبنى.

وأسفرت غارة الاحتلال الإسرائيلي ضد مدرسة بحر البقر عن استشهاد 30 طفلًا، وإصابة 50 آخربن، بينهم عاملين ومدرسين.

ونددت مصر بجريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد تلاميذ مدرسة بحر البقر الابتدائية، وأنهم تعمدوا قتل أطفال أبرياء.

وحاولت القوات الإسرائيلية - في بداية الأمر - التنصل من قصفهم للمدرسة، مدعين أنهم يقصفون الثكنات العسكرية فقط. 

وبعدها قال عدة قادة منهم، أبرزهم موشيه ديان وزير الجيش حينها، إنهم كانوا يعلمون أنها مدرسة، مدعيا أيضًا أن التلاميذ كانوا يتلقون تدريبات عسكرية، وذلك رغم أن جريمة قتلهم أظهرت اختلاط دمائهم بحقائبهم المدرسية وكراساتهم وكتبهم. 

بحر البقر محافظة الشرقية إسرائيل مصر حرب الإستنزاف القوات الجوية العدو الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

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وائل لطفي

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