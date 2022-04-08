الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بـ29.5 مليار يورو حتى الآن

جمّدت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما لا يقل عن 29,5 مليار يورو من الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية في إطار العقوبات المفروضة على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا، وفق حصيلة جزئية أعلنتها المفوضية الأوروبية الجمعة.

وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه الأصول تتضمن سفنا ومروحيات وعقارات وأعمالا فنية بقيمة تقارب 6,7 مليارات يورو، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة "لا يزال جاريا".

وطلبت بروكسل من الدول الأعضاء تقاسم المعلومات بهذا الصدد وأفادت المفوضية أن "أكثر من نصف" الدول الأعضاء أبلغت حتى الآن حصيلة تدابيرها.

وحث المفوض الأوروبي لشؤون القضاء ديدييه يرندرز "بإلحاح جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق العقوبات، والأعضاء الذين لم يفعلوا ذلك بعد على رفع تقرير إلى المفوضية بدون إبطاء".

وأكد بحسب ما أورد البيان أن "إقرار عقوبات لا يكفي، من المهم أيضا تنفيذها ومتابعة تقدمنا".

وصادق الاتحاد الأوروبي الجمعة على مجموعة خامسة من العقوبات في حق موسكو تتضمن فرض حظر على الفحم الروسي وإغلاق المرافئ الأوروبية أمام السفن الروسية.