«تعليم بورسعيد»: ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بأحدث النظم العالمية
أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني من العام الدراسى 2021 – 2022، بالمحافظة سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة في هذا المجال لتجنب أخطاء العنصر البشري في تقدير ورصد الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملًا.
وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد وفر في وقتٍ قياسي الأجهزة والبرنامج المستخدم في التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية مشيرًا إلى إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية سيكون أولها يوم الأربعاء المقبل في مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية.
جاء ذلك خلال اجتماع سيادته صباح اليوم مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية والموجهين العموم للمواد الأساسية بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وأضاف الدكتور أكرم أن الورقة الامتحانية مصممة بإسلوب مهني وعلمي ويمكن الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.
ولفت وكيل الوزارة إلى أنه لا توجه أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لإمتحانات الشهادة الإعدادية و نظام الثانوية العامة الحالى مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.
وقام الدكتور أكرم بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور، مؤكدًا أنها ستحتوي على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار من متعدد بنسبة 70 % إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30 % وذلك لإختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستوياتها المعرفية المختلفة لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.
وقال وكيل الوزارة، إن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة الكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة لافتا إلى أن مع تطبيقها ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الامتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.