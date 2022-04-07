«تعليم بورسعيد»: ‏ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بأحدث النظم العالمية

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني من العام ‏الدراسى 2021 – 2022، بالمحافظة سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة في هذا المجال لتجنب أخطاء العنصر البشري في تقدير ورصد ‏الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملًا.‏

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد وفر في وقتٍ قياسي الأجهزة والبرنامج المستخدم في التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات ‏المتخصصة في هذا المجال كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية مشيرًا إلى إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية ‏سيكون أولها يوم الأربعاء المقبل في مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية.‏

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته صباح اليوم مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية والموجهين العموم للمواد الأساسية بحضور علاء الدسوقي مدير عام ‏إدارة التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأضاف الدكتور أكرم أن الورقة الامتحانية مصممة بإسلوب مهني وعلمي ويمكن الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج ‏التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.‏

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه لا توجه أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لإمتحانات الشهادة الإعدادية و نظام الثانوية العامة الحالى مشيرا إلى أن ‏طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من ‏خلاله.‏

وقام الدكتور أكرم بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور، مؤكدًا أنها ستحتوي على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار ‏من متعدد بنسبة 70 % إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30 % وذلك لإختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستوياتها المعرفية المختلفة ‏لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.‏

وقال وكيل الوزارة، إن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة الكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة لافتا إلى أن مع تطبيقها ‏ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الامتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.‏