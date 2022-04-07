الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تدريب 2158 صيدليا ضمن برنامج «الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية»

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 2158 صيدليا، على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، إلى جانب التدريب على قياسات الاستهلاك وما يتصل بها من أساسيات ممارسة الصيدلة الإكلينيكية، والدور الصيدلي في مكافحة العدوى، وتحقيق جودة النظام الصحي.
جرى التدريب على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى محافظات القاهرة، وبني سويف، والفيوم والسويس، والمنصورة، والبحيرة، وشمال وجنوب سيناء، والأقصر، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد وأسوان، والإسكندرية، ودمياط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج يهدف إلى نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك من خلال التعليم والتدريب المستمر، وخفض معدلات الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى التأكيد على مبادئ وأسس الاستخدام الفعال والرشيد للمضادات الحيوية.

IMG-20220407-WA0014

وأشار «عبدالغفار» إلى تطبيق الزيارات الميدانية  لمستشفيات المرحلة الأولى، من المبادرة والتي سجلت تطبيق برامج الإشراف على المضادات الحيوية في كافة المستشفيات المستهدفة، والوقوف على ما تم إنجازه وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية "CDC" ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، وذلك في إطار الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف أنه تم تطوير نموذج إلكتروني لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ممثلة في نموذج  Point Prevalence Survey "PPS"، الذي يعد أداة لتقييم جودة واستخدام المضادات الحيوية، ضمن برنامج الإشراف على المضادات الحيوية داخل المنشأت الصحية، وذلك تمهيداً لتعميمه وتدريب صيادلة المستشفيات عليه.

وأشار إلى إقامة فعاليات علمية بمشاركة المستشفيات والخبراء المتخصصين وكافة الأطراف المعنية لإتاحة الفرصة للمناقشة وتبادل التجارب، فيما تم إنجازه على أرض الواقع، والتحديات والمتطلبات الأزمة لتطبيق برنامج الإشراف على المضادات الحيوية؛ لتكون نموذجا يمكن الاسترشاد به لتعميم الإيجابيات وتفادي السلبيات.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إنه تم وضع خطة لاستهداف المستشفيات المرشحة للانضمام للمرحلة الثانية، ضمن برنامج  الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الطب  الوقائي، وذلك لتقييم مدى استعداد الكوادر البشرية والبنية التحتية، للمشاركة الفعالة في تطبيق آليات البرنامج.

الصحة تدريب صيدلى برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية تطوير نموذج إلكتروني رصد استهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟