الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفضل دعاء قبل الإفطار لليوم الخامس.. في رمضان 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث العديد من الصائمين قبل الإفطار بساعات قليلة عن أفضل الأدعية المستجابة عبر محرك البحث "جوجل" لكي يكسبون الثواب ويتقبل الله عز وجل منهم دعواتهم.
 
لذا يلح العديد من المواطنين في الدعاء على استجابة دعواتهم، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن لكل صائم دعوة لا ترد قبل الفطار.

حيث يتسارع الكثير على الدعاء قبل أذان المغرب، ويلحون في دعواتهم، ويبكون من شدة حاجتهم في الدعاء، حيث أن شهر رمضان شهر تقبل الدعوات والمغفرة، والرحمات، ترفع الأعمال، ويتصدق على الفقراء، وتفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار.

نرصد في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحبة قبل الإفطار في خامس يوم رمضان:
 
- "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"
 
-"اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي".
 
-"اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون".
 
-"اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ".
 
-" اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ".
 
"- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ".
 
- "اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ".

دعاء دعاء اليوم الخامس المسلمون أفضل الثواب ابواب السماء

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وائل لطفي

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