أحمد داود ينشر صورة مع ميدو ومحمد شاهين من كواليس «سوتس بالعربى»

نشر الفنان أحمد داود عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بلاعب مصر و الزمالك السابق كابتن أحمد حسام ميدو والفنان محمد شاهين، و ذلك من كواليس الحلقة الرابعة من مسلسله سوتس بالعربي، و الذي ينافس به في موسم دراما رمضان.

وعلق داود على الصورة: " آدم منصور في المحاماة.. هداف زي ميدو، مع كابتن أحمد حسام ميدو و محمد شاهين من تصوير سوتس بالعربي".

ويشارك أحمد داود و آسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر النجم أحمد داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني الحالي، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر و الشرق الأوسط، و يشاركه بطولة الفيلم النجمة دينا الشربيني، و الفنان شريف منير، و هو من تأليف و إخراج وائل عبد الله.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، و الإعادة الساعة 2:05 صباحًا و 8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و 10:45 صباحًا.

وعلى قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً.

وعلى قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً.

و على منصتي Watch It و OSN.