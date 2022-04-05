فضل دعاء اليوم الرابع من رمضان.. في صلاة التراويح

يتسارع المصلون على الصلاة بالمساجد لأداء صلاة التراويح، وقبل الذهاب للمساجد، يبحث العديد من المصلين عبر محرك البحث "جوجل" عن فضل دعاء في صلاة التراويح لليوم الرابع على التوالي من شهر رمضان الكريم.

ويعتبر الدعاء في شهر رمضان محبب عند الله عز وجل، فهو شهر العفو والمغفرة وتقبل الدعوات، والرحمات والعتق من النار حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وشهر رمضان فية الطاعة وكثرة الدعاء وتقبل الدعوات.

والدعاء هو أداة مخاطبة الله عز وجل، حيث يعرض المسلم أمنياته وشكواه علي الله عز وجل، ومن أكثر الأدعية المستحابة في صلاة التراويح باليوم الرابع من التراويح مايلي.

نرصد لكم في التقرير التالي فضل دعاء اليوم الرابع في صلاة تراويح:-

1- تغفر الذنوب حيث يكثر المصلون من الإلحاح على طلب العفو والمغفرة.

２- يتقبل الله الدعوات ويستجيب دعوة الداعي والمظلوم.

３- تغفر السيئات ويفتح الله أبواب العفو والمغفرة.

４- الله وعد عبادة بتقبل الدعاء، هو قريب مجيب متقبل الدعوات

ومن أكثر الأدعية المستجابة في تراويح اليوم الرابع لشهر رمضان



- " اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

-"يارب اللهم اعنا في رمضان على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم اقطع عنا أحزاب الشياطين، ومن علينا بالتوبة والغفران والرضوان، يارب ادخلنا برحمتك الجنان، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام."

-"يارب نسبح بحمدك، عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضا نفسك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."



-"اللهم يا كريم يا عظيم، أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا يا رحمن يا رحيم شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضي عليك."



-"اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ أولات أمورنا ووفق إمامنا بالحق، اللهم اكف عبادك المسلمين مكر الفجار وكيد الكفار الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار ."



-"اللهم أغثنا وارزقنا الغيث، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا نعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، ربنا إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين."

- "اللهم يارب العلمين أهدنا ووفقنا للحق وللطريق المستقيم ببركة القرآن الكريم، وبحرمة ما أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا أكرم الاكرمين، وعافنا يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور لصدورنا، وجلاء لهمومنا ولجميع أحزاننا، اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا تجعله أبدا حجة علينا."

