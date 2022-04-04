سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة الجديدة

أسقطت الشرطة تاجري عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم حبس المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.