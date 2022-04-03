الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بعيش قصة حب».. إلهام شاهين: «مبحبش العيال الصغيرة وأحب الرجل الناضج»

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، إنها تفضل الزواج من رجل يكبرها في السن بعمر كبير، لأنها تفضل أصحاب العقل الكبير والشخص الناضج.

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المُذاع على قناة "المحور" مساء الأحد، أنها عندما تزوجت في العشرينيات كنت تحب رجلًا في الخمسينيات.

وتابعت: "بحب عقل الرجل وإنه يبقى قوي ومسؤول وناضج وأعمله حساب، وعشان كده منجذبتش إلا للرجل في الخمسين من عمره عندما كنت في العشرينيات، عموما أنا مبحبش العيال الصغيرة وأحب الرجل الناضج المستقر الهادئ والمفكر، أما الشاب الصغير فإنه سيفتقر إلى هذه الأشياء.. أنا مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو، أنا مش بتاعة الكلام ده، لكن أنا بحب أقعد قعدة رومانسية".

وأكدت أنها تعيش قصة حب حالية، متابعة: “مبعرفش أعيش من غير قصة حب”.

قصة حب المحور إلهام شاهين رومانسية بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة برنامج العرافة

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