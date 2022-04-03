ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق يلتهم سيارة ملاكى شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بسيارة ملاكي بمنطقة العصافرة بحري، دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى السيارات بجوار مستشفى مبرة العصافرة أمام شارع سلمان الفارسي المواجه لخط قطار أبوقير دون حدوث إصابات.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي يرجح بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات، تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.