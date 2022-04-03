اعترافات لص سرق شركة ملابس بالنزهة: «كسرت أبواب 4 محلات تجارية»

تواصل نيابة النزهة الجزئية، اليوم، تحقيقاتها مع المتهم بسرقة شركة ملابس في منطقة النزهة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اعتاد سرقة المحال التجارية والشركات بكسر الباب، وارتكابه 4 وقائع.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحب شركة ملابس يفيد باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" ثلاثة أشخاص، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.