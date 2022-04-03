"يسافر ويرجع في نفس اليوم".. لماذا كان يخاف أحمد خالد توفيق من القاهرة؟

لم يسع الدكتور أحمد خالد توفيق للسكن بالقاهرة، ولو كان يريد لفعل، لكن ارتباطه بمسقط رأسه ولأسباب أخرى عديدة رفض خالد توفيق أن يحذو حذو جاره وصديقه الدكتور نبيل توفيق والذي انتقل للعيش في القاهرة وكان مسكنه بمدينة الرحاب، وذكر خالد توفيق مميزات وعيوب عدم انتقاله للقاهرة وخوفه منها..

مركزية القاهرة

كان خالد توفيق يعرف بمركزية القاهرة، لكنه غامر بعدم السكن في العاصمة، ولم يحدث أن قضى فيها ليلة واحدة، حتى أنه في حفلات توقيعه كان يذهب لحفل التوقيع ويرجع في يومه، وكان يستأجر تاكسيًا من طنطا للقاهرة والعكس.

صحفيون ذهبوا إليه في طنطا

ابتعاد خالد توفيق عن العاصمة جعل الصحفيون يذهبون إلى طنطا لإجراء حوارات معه، وهناك صحفيون مصريون وأجانب، لكن المصريين كان يتظرهم بعد حفلات توقيعه أو يرتب معهم حال زيارته للعاصمة، أما الأجانب فكانوا يذهبون إلى طنطا مسقد رأسه لإجراء حوارات معه.

كما فعل مرسي جميل عزيز

هناك بعض الأدباء الذين خافوا القاهرة، ومنهم الشاعر مرسي جميل عزيز الذي نجح في موطنه ولم يتنقل للقاهرة انتقالا كاملا، وكان خالد توفيق يراه نموذجا جميلا فقررر السير على نهجه وأن يظل في طنطا ولا يقرب القاهرة كمسكن وإنما يعاملها معاملة اي محافظة اخرى مثل الإسكندرية التي كان يذهب إليها ويعود أيضًا.

كان يكره الزحام

السر في خوف القاهرة كان لأن خالد توفيق بحسب قوله:" : إن السبب الرئيسي هو الاختناق من الزحام وأفعال التلوث والعوادم في جو القاهرة الحزين، فتصبح الحياة غير صحية".

ولان توفيق يعرف أن الجو غير مناسب فكان الخوف من جوها وزحامها سببا في عدم قدومه إليها.

كان يعرف انها تضحية

كان تواجد أحمد خالد توفيق في طنطا سببا في ضياع الكثير من أحلامه، وكان يعرف هذا الأمر، لكنه قبل بذلك مقابل أن يعيش هادئا، يقول خالد توفيق:" ما أريد قوله أن هذا جعلني بعيدًا عن الصراعات ومن عيوبه أنه لم يكن لي مسلسل أو فيلم، ودائمًا تفشل المحاولات ولابد أن تكون مقيمًا في القاهرة، وتحملت هذه التضحية؛ لأن أعصابي في طنطا هادئة".