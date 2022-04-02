السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في عين شمس

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من المحل ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

اجهزة الامن القاهرة النقد الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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