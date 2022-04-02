السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يُشارك أهالى الخارجة شعائر التراويح الأولى بمسجد معاذ

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد أثناء صلاة التراويح

وسط أجواء يسودها الخشوع والسكينة، أدّى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، شعائر صلاة التراويح الأولى من شهر رمضان المبارك بمسجد معاذ بمدينة الخارجة. 

 

وعقب آداء الصلاة هنّأ المحافظ جموع المصلين بمناسبة حلول الشهر الكريم، وأكّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، موجهًا بدعم الجمعية التابعة للمسجد لاستكمال شراء سيارة ميكروباص لخدمة أغراض الجمعية.

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كما طمأن المحافظ المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية وإتاحة منافذ متعددة لبيعها بأسعار مخفضة، مُشيرًا لتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات الخاصة بالأسعار والمخالفات التموينية لمواجهة الغلاء وجشع التجار، مُشددًا على التجار وضع لافتات الأسعار على المنتجات.

 

من ناحيةٍ أخرى، وجّه الزملوط بتطوير ميدان الشعلة وإعادة هيكلته بما يحقق السيولة المرورية والاستفادة المثلى من المساحات غير المستغلة، كما وجّه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي التعويضية عن منطقة درب السندادية بمنطقة السبط.

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الخشوع والسكينة محافظ الوادي الجديد شعائر صلاةالتراويح الأولى من شهر رمضان جموع المصلين الالتزام بالاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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