الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطاقة الذرية» تحذر من مخاطر كبيرة ستطال محطات فى كييف

أرشيفية
أرشيفية

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافاييل غروسي» من مخاطر كبيرة قد تطال محطات في كييف.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم، بعد لقاء بمسئولين روس، أنه قدم لكل من موسكو وكييف قائمة من الإجراءات لتأمين المنشآت النووية، وبحث مع الطرفين أهمية الحفاظ على سلامة المحطات النووية خلال الحرب.

كما أضاف أن الوكالة ستقدم لأوكرانيا معدات لقياس الإشعاعات النووية.

وشدد على أن أهمية وجود خبراء فنيين من الوكالة التابعة للأمم المتحدة، على الأرض للمساعدة والتدخل في الحال عند وقوع أي حادث نووي، أو مشكلة في أي منشأة نووية بشكل أسرع، مردفًا أنه "لا نزال في خضم صراع عسكري ولا يمكننا العمل بالطريقة التي نرغبها".

كما أعلن عن أنه سيرأس بعثة المساعدة والدعم الخاصة بالوكالة إلى محطة تشيرنوبل الواقعة في الشمال الأوكراني، في "أقرب وقت ممكن"، موضحًا أنها ستكون الأولى في سلسلة بعثات الأمن والسلامة النوويين إلى أوكرانيا.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف موسكو المحطات النووية مخاطر المس

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