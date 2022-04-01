لمدة 8 سنوات.. «اليونسكو» تجدد اعتماد مركز التدريب الإقليمي للري

أثنى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الجهود المبذولة من كافة العاملين فى مركز التدريب الإقليمي، والتي أثمرت عن تجديد اعتماده لدى اليونسكو لمدة ٨ سنوات قادمة، موضحًا أن المركز يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتوقيع اتفاقية تجديد إعتماد مركز التدريب الإقليمي لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبة قاحلة، وذلك لمدة ٨ سنوات من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.

شهد حفل التوقيع كل من السفير شيخ راشد ملاشي سفير دولة بوروندي بالقاهرة، والسفير سفير دولة جزر القمر بالقاهرة ، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور عبدالعزيز المزيني مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالدول العربية، والدكتور عبد العزيز زكي أخصائي برامج العلوم الطبيعية، والمستشار وائل عبد الوهاب مدير شئون اليونسكو بوزارة الخارجية، والوزير مفوض حسن النشار بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومنسق البرامج إسلام عبد الفتاح.

وجرى خلال الاحتفالية عرض إنجازات مركز التدريب الإقليمي خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يتم سنوياً عقد 250 دورة تدريبية بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن "كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا"، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة 5 آلاف متدرب من مصر و200 متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان ، السنغال ، الكاميرون، نيجيريا، الصومال ، كينيا) ، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.

