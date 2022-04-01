«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الخرائط تشير إلى أن المرتفع السطحي، ويبدأ المنخفض السوداني في النشاط على جنوب البلاد مع تواجد لمرتفع جوي في الطبقات العليا، لذلك ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء غدا ما بين المائلة للحرارة إلى الحارة على أغلب أنحاء البلاد، أيضا تدريجيًا وخلال الأيام القادمة سترتفع درجات الحرارة خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح لتصبح الأجواء، ما بين معتدلة إلى دافئة وخاصة وسط وجنوب البلاد.

وظهور سحب مدارية عالية على أغلب أنحاء البلاد ليس لها تأثير يذكر، وربما تستمر فى الظهور عدة ايام قادمة، وما زالت الخرائط تشير ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة مع الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:



الجمعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.



السبت:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10.



الاحد:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 7.