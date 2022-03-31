زحام على شوادر «كلنا واحد».. والمواطنون: «بتوفرلنا ياميش رمضان بسعر مخفض»

شهدت شوادر مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، زحاما شديدا من قبل المواطنين على مدار الأيام الجارية وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بغرض شراء احتياجاتهم اللازمة من كميات وفيرة مختلف السلع وياميش رمضان وللهروب من ارتفاع أسعارها في المحال والأسواق.

ورصد "الدستور" حجم إقبال المواطنين على شوادر مبادرة "كلنا واحد" وأسعارها مقارنة بالأماكن الأخرى وآراء المواطنين وسر زحامهم على الشوادر والتي جاءت على النحو التالي.

تقول عايدة مهدي، إحدى المواطنات المقبلات على شادر كلنا واحد بمنطقة السيدة عائشة، إن المبادرة تمكنت من محاربة رفع الأسعار وجشع التجار على مختلف السلع خاصة ياميش رمضان تزامنا مع حلوله، لافتة إلى أن المواطنين اعتادوا على تخزين كافة احتياجاتهم من سلع ومستلزمات قبل الشهر الكريم، وذلك ما استغله بعض التجار في رفع الأسعار، إلا أن مبادرة كلنا واحد وفرت السلع والياميش بأسعار أقل من الأماكن الخارجية.

ومن جهته، أوضح عماد ممدوح، أحد المقبلين على شادر "كلنا واحد" أن الأسعار أقل من الأماكن الخارجية بحوالي 10 جنيهات على مختلف السلع والمستلزمات، مؤكدا أن الشوادر توفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وهذا ما جعل الإقبال كبيرا على كلنا واحد خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، فتوقيت تواجد المبادرة في مختلف المناطق مميز، لأنه يشمل الشهر الكريم.

وأضاف محمد أحمد، أحد المقبلين على شادر كلنا واحد، أن المبادرة ساعدت المواطنين على شراء مستلزماتهم الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة على مستوى السلع واللحوم والدواجن وغيرها مما يرفع العبء على المواطن المصري، وضمان منتجات سليمة الجودة، مشيرا إلى أن الأسعار كيلو اللحم بـ45 جنيها، زجاجة الزيت بـ21 جنيها، السكر 10.5 جنيه، الدقيق بـ10 جنيهات، وكيس المكرونة بـ3.5 جنيه، وكيلو الأرز بـ8 جنيهات، وعن الخضروات 5 جنيهات لكيلو طماطم، خيار بـ8 جنيهات، فلفل بـ8 جنيهات والبطاطس بـ5 جنيهات.