توقعات بـ«انكماش اقتصادي» في أوكرانيا وروسيا خلال 2022

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 20% هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية، بينما تشهد روسيا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن هذه التوقعات تفترض أن وقف الأعمال العدائية سيتقرر في غضون بضعة أشهر، يتبعه جهد كبير لإعادة بناء أوكرانيا.

وبموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 23% العام المقبل، بينما من المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مع نمو صفري، في ظل توقعات بمواصلة العقوبات.

جدير بالذكر أنه قبل الحرب، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموا بنسبة 3.5% في عام 2022 لأوكرانيا و 3% لروسيا.