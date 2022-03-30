مباحث قليوب تكشف لغز العثور على جثة طفل برشاح سوارس

كشفت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية، اليوم الأربعاء، لغز العثور على جثة لطفل 10 سنوات برشاح بمنطقة قرية الإصلاح الزراعي سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب، إذ تبين اختلال توازنه وسقوطه في المصرف.

وأوضحت التحريات الأولية، أن الجثة لطفل لا تحمل أي شيء تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل ملقاه برشاح قرية سوارس دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة لطفل يبلغ 10 سنوات سقط برشاح مياه بقرية سوارس، إثر اختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.