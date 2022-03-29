الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أول أفريكا»: السنغال تواجه خطرًا كبيرًا أمام الفراعنة

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

أكد موقع «أول أفريكا» أن السنغال تواجه خطرًا كبيرًا خلال استضافتها لمصر اليوم في لقاء الإياب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أنه يتعين على السنغال الفوز بهدفين على الأقل ضد مصر اليوم، لتتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف أنه بعد تعرض السنغال للهزيمة بنتيجة 1-0 أمام مصر في دور الذهاب يوم الجمعة، لم يعد أمام ساديو ماني وزملائه الاختيار أو حتى تسجيل هدف واحد.

واشار إلى أن القلق يسيطر على المنتخب السنغالي، حيث بدأ تدريبهم على ملعبهم الجديد بعد ظهر يوم السبت، بملعب عبدالله واد في ديامينياديو، الواقع على مقربة من داكار.

وأضاف أن مدرب السنغال حذر بعد عودته من القاهرة من يرتدون «البدلات وربطة العنق» بالبقاء في منازلهم لإفساح المجال لمشجعين الحقيقيين، مثلما فعل المصريون لمحمد صلاح وزملائه مما ساعدهم على الفوز 1-0 يوم الجمعة.

وأشار الموقع إلى أنه في هذه المباراة الحاسمة يمكن للفراعنة أن يقولوا لأنفسهم إنهم أجبروا أسود تيرانجا على لعب مباراتين واحدة في 120 دقيقة من اللعب، دون تسجيل هدف واحد وهذا ما يحرصون على تكراره.

وأكد الموقع أن الفوز فقط لا يرجح كفة السنغال في ظل الأداء القوي للفراعنة وقدرتهم على تسجيل هدف يمنحهم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022.

وتابع أنه على الرغم من تفاؤل أصحاب الأرض، يصر الفراعنة على سعيهم لإغراق أصحاب الأرض في ملعب عبدالله واد الجديد في ديامينياديو.

وقال محمد صلاح قائد المنتخب المصري لدى وصوله إلى السنغال: «لم تأت مصر للتعادل بل الفوز في داكار».

ويغيب عن السنغال عبدو ديالو الذي تعرض لإصابة في مباراة الذهاب يوم الجمعة، بينما سيغيب عن المنتخب المصري محمد عبدالمنعم (المصاب) ومحمود الونش (الإيقاف).

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