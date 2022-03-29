الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نشرة المحليات| احتفالية تعويم «إيفرجيفن».. وتسكين الباعة الجائلين بسوق سوهاج الأبرز

إيفرجيفن
إيفرجيفن

يواصل «الدستور» رصد أهم الأحداث المحلية، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وما تم من فعاليات وأنشطة مختلفة في كافة قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، ونرصد في السطور القادمة، الأحداث كاملة على مدار الساعة حتى الآن:

انطلاق احتفالية هيئة قناة السويس بذكرى تعويم «إيفرجيفن»

انطلقت احتفالية هيئة قناة السويس، بذكرى مرور عام على تعويم السفينة البنمية «إيفر جيفن»، بعد واقعة جنوحها في مارس من العام الماضي.

قناة السويس تحتفل بمرور عام على تعويم السفينة "إيفر غيفين" - RT Arabic

وأقامت هيئة قناة السويس، منصة للاحتفال في مارينا شرق قناة السويس، مطلة على المجرى الملاحي للقناة؛ للاحتفال بذكرى التعويم وتكريم بعض المشاركين في ملحمة التعويم.

صحة سوهاج: تطعيم 82.9% من إجمالي مستهدف الحملة ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تطعيم 761 ألفا و381 طفلا  بنسبة 82.9٪ من إجمالي 917 ألفا و926 طفلا مستهدف من سن يوم حتى 5 سنوات بمحافظة سوهاج.

الصحة» تحدد أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. منها المترو - أخبار مصر - الوطن

جاء ذلك خلال الاجتماع ثاني أيام الحملة لتقييم أداء فرقة تطعيم في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال ومناقشة المعوقات التي واجهت الفرق أثناء عملها وعرض الحلول  المناسبة. 

افتتاح معرض منتجات التعليم الفني ضمن فعاليات العيد القومي لبني سويف 

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الكهربائية بمدينة بني سويف، والذي يأتي في إطار فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2022.

افتتاح معرض منتجات التعليم الفني ضمن فعاليات العيد القومي لبني سويف

بدء فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «الفُلك» لرعاية متلازمة داون بالغربية 

بدأت فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون المقام في قرية أكوا الحصة بكفر الزيات، بحضور قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزير التضامن، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من الشخصيات العامة.

بحضور البابا تواضروس.. بدء فعاليات افتتاح مشروع الفُلك لرعاية أبطال متلازمة داون بكفر الزيات - الأسبوع

بدء تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضرية الجديدة بسوهاج

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة برئاسة أحمد البدري، في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضرية الجديدة بالمدينة عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار من بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، ضمن  مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة. 

بدء تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد بمدينة جهينة في سوهاج | الوفد

غلق 236 محلًا ومقهى مخالفا وتحرير 4174 محضرًا في حملات بالإسكندرية 

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

تشميع 236 منشأة و744 ألف جنيه غرامات في حملات بالإسكندرية - بوابة الأهرام
تكريم الدستور الصحة طنطا مخالفة ذكر مدارس التعليم الفني

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