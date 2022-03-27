مصادرة 15 ألف لتر سولار مدعم في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، من مصادرة 15 ألف لتر سولار مدعم بطلمبة رصيف لتموين السيارات دون ترخيص، و2 طن ونصف أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة داخل مصنع دون ترخيص بمركز طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط طلمبة رصيف لتموين السيارات بدائرة مركز طنطا بدون ترخيص، والتحفظ على 15 ألف لتر سولار تجميع داخل تانك أرضي يعلو التانك طلمبة مزودة بمسدس مخالفة للقانون إدارة نشاط بدون ترخيص وتجميع مواد بترولية مدعومة من الدولة بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح غير المشروع من وراء ذلك.

كما تم ضبط مصنع علف بدون ترخيص بمركز طنطا والتحفظ على 2 طن ونصف شكائر علف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم مصادرة المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.