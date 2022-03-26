أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على تروستيانيتس

أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية، مساء اليوم السبت، استعادة قواتها السيطرة على مدينة تروستيانيتس في شمال شرق البلاد حيث كانت المواجهة مع القوات الروسية محتدمة.

وكتبت الوزارة عبر حسابها على “تلجرام”، نقلًا عن اللواء 93 في القوات المسلحة الأوكرانية "حُرّرت مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي من جنود الاحتلال الروسي"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس"، التي اعتبرت استعادة هذه المدينة التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا من سومي والتي كان يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة قبل بداية الغزو الروسي، بمثابة "تقدم كبير" للجيش الأوكراني الذي شن هجمات مضادة في مناطق معينة.

وبحسب كييف، احتلّت فرقة المدرّعات الروسية "كانتيميروفسكايا" مدينة تروستيانيتس.

وأشار بيان وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن "الجيش الروسي فرّ من تروستيانيتس تاركًا أسلحة ومعدّات وذخائر".

ونشرت الوزارة صورًا تُظهر جنودًا أوكرانيين ومدنيين بين مبانٍ مدمّرة، فيما تعذر التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقلّ.

نصف الأوكرانيين مستعدون للدفاع عن بلدهم

هذا، وبعد مرور أكثر من شهر على الحرب الروسية الأوكرانية، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) بدعم من شركة "انفو سابيانس" المحلية لاستطلاعات الرأي، أن نحو نصف الأوكرانيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، أبدوا استعدادهم للمشاركة بشكل مباشر في القتال ضد الغزو الروسي.

ووفق الاستطلاع تصل النسبة في صفوف الرجال إلى نحو 70%، بينما تناهز 30% لدى النساء.

وتجاوزت العينة التمثيلية في الاستطلاع ألف أوكراني اعتُبر أن سنّهم يخولهم المشاركة في المقاومة، وقد أجري رغم العوائق التي تفرضها الحرب.

واعتبر المعهد في تحليله لنتائج الاستطلاع السبت أن "اندفاع الشعب الأوكراني لمحاربة الغزاة استثنائي".

بعد شهر من بدء النزاع، فاجأت المقاومة الأوكرانية العديد من المحللين العسكريين، ويبدو الهجوم الروسي حاليا متعثرا إلى حد كبير.

وأوضح الاستطلاع أن الدافع للمقاومة يزداد لدى المستجوبين المتضررين بشكل مباشر من الهجمات الروسية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح اليوم خلال تواجده في الملعب الوطني في وارسو، ضمن زيارة لإظهار الدعم لبولندا وجارتها أوكرانيا، إنه على العالم الاستعداد لـ"معركة طويلة"، مؤكدا أن "حرب روسيا عززت من وحدة الغرب والناتو".

وأكد أن القوات الأمريكية في أوروبا ليس للدخول في صراع مع روسيا، ولكن لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".