السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء أستراليا: توتر علاقاتنا مع الصين مستمر

سكوت موريسون
سكوت موريسون

صرح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بأنه لن يكون هناك تحسن دبلوماسي في العلاقات مع الصين حتى تسمح بانعقاد اجتماعات على مستوى الوزارات بين البلدين، وسط مخاوف من أستراليا والولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان.

وقال موريسون اليوم السبت فيما يتعلق بعدم لقائه السفير الصيني لدى استراليا - وفق ما نقلته شبكة (إس بي إس) الإخبارية الاسترالية - "طالما استمرت الصين في رفض إجراء حوار مع الوزراء الاستراليين ورئيس الوزراء، أعتقد أن هذا رد متناسب تمامًا".

وتأتي التعليقات على خلفية توقيع الصين لاتفاق أمني مع جزر سليمان، والذي تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة، مما يسمح لسفنها بالتمركز في المحيط الهادئ وامتلاك قاعدة بحرية.

وأثارت الصفقة مخاوف جيوسياسية لاستراليا والولايات المتحدة، وكلاهما حذرين من البصمة التوسعية للصين في المنطقة.

كانبرا الصين أستراليا

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على هامش الأزمة

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