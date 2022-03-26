عرض المتهم بذبح شقيقه بعين شمس على مستشفى أمراض نفسية

أمرت جهات التحقيق بعرض المتهم بقتل شقيقه ذبحًا بمنطقة عين شمس على مستشفى أمراض نفسية وعصبية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وبيان مدى حقيقة معاناته من مرض نفسى من عدمه.

كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شاب بأحد الشوارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «عبد الله.س» 25 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر.

وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.