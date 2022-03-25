الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام زيارة الوفد الايطالى لجامعة أسوان .. و«عثمان»: تدريب للطلاب بشكل عملى

زيارة الوفد الايطالي
زيارة الوفد الايطالي

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن زيارة الوفد الإيطالي تأتي في إطار التعاون الدولي لنقل الخبرات العلمية والبحثية بين جامعة أسوان وبين الجامعات الإيطالية، حيث قام البروفيسور matteo بإلقاء محاضرة عن "أهم مؤشرات الدم في الأسماك". 

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وجاءت التصريحات على هامش ختام زيارة الوفد الايطالي بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك جامعة أسوان. 

وتابع «عثمان»، أنه تم تدريب عملي لطلاب كلية المصايد والأسماك على فحص دم الأسماك وعزل خلايا الدم البيضاء، ثم زيارة إلى مركز البحوث التابع لهيئة تنمية البحيرة باستضافة  من المهندس ياسر آدم مدير مركز البحوث، بهدف التعرف على تاريخ المركز وأهم الخدمات التي يقدمها الى مجتمع أسوان، في إطار التعاون بين الجامعة ومركز البحوث للعمل علي زيادة المخزون الاستراتيجي من الأسماك.

واصطحب المهندس ياسر آدم الوفد لرؤية المعامل البحثية بالمركز والأحواض الخاصة بتربية البلانكتون وأحواض الأمهات وزريعة أسماك البلطي بالمركز.

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وفي ختام فعاليات الزيارة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، حرص الدكتور صلاح الدين الساعي عميد الكلية والدكتور الحسين عمار وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد أبوالفضل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على تنظيم رحلة لزيارة بعض معالم أسوان السياحية، منها معبد فيلة والقرية النوبية غرب سهيل.

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من جانبه، أعرب البروفيسور Matteo عن سعادته والباحثين المرافقين له بما قدمه الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة من حسن الاستقبال، وما قامت به إدارة الكلية من تسهيلات لتنفيذ برنامج الزيارة كما ينبغي.

وأشاد بتعاون أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتفاعل طلبة الدراسات العليا، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المادة العلمية التي قدمها الجانب الإيطالي، وكذلك التدريب العملي لرفع كفاءة الطلاب.

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