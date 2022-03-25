وزير الأوقاف يلتقي محافظ الشرقية

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقيادات الدعوة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف 5 مساجد بالشرقية.

وتفتتح وزارة الأوقاف 64 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 59 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميم، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2021 حتى تاريخه، 777 مسجدًا، منها 658 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و119 مسجدًا صيانة وترميم، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. محمد عبد اللطيف - أبو بشت - مغاغة

2. النور – قرية برمشا - العدوة

3. موسى علي – جبل الطير - سمالوط

4. المرحوم عبد علي – قرية السلام – بني مزار

5. الحاج ناجح – الجرنوس – بني مزار

6. آل هارون – كفر الصالحين – برطباط - مغاغة

7. العبارة – قرية شارونه - مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

8. التقوى البحري – عزبة تلت الفشن

9. الساحل – قرية الرياض - ناصر

10. الكبير – الدوية – مركز بني سويف

11. الرحمن – تل النيروز شرق النيل – بندر بني سويف

12. بلال بن رباح – بني حلة - سمسطا

مديرية أوقاف أسيوط

13. الوحدة الصحية – منفلوط – بني رافع

14. المرحوم فتحي عبد الراضي - مساره– ديروط

15. أولاد سلامة قصر حيدر – مركز ديروط

16. علي بن أبي طالب – بني مجد - منفلوط

17. النور المغربي – جزيرة البداري

18. الجبانة – بني رافع - منفلوط

19. الدبايبة – منفلوط – بني رافع

مديرية أوقاف البحيرة

20. المنصور – العوجا - دمنهور

21. عزبة بقوش – بسنتواي – أبو حمص

22. عزبة حاتم – نديبة - دمنهور

23. عزبة أبو طاهر – البرنوجي - دمنهور

24. حسن عمران – كوم الزقة – أبو حمص

25. الحناوي – شمال التحرير – أبو المطامير

26. خالد حسانين – كوم دفشو – كفر الدوار

27. الرحمن الشرقي بكوم الزرقة – بطورس – أبو حمص ثان

28. الحليوي أبو وافية - الدلنجات

29. عزبة مفتاح – المسين - الدلنجات

30. الرحمة المنشية الجديدة – أبو المطامير

31. شرارة – عزبة شرارة – الطود- مركز كوم حمادة

32. كسوتيه - الحلاوجة – أبو المطامير

33. الرحمن – قرية حسن علام – أبو المطامير

مديرية أوقاف الدقهلية

34. الرحمة – بانوب - نبروه

35. يونس صبري – الروضة - السنبلاوين

36. علي الأرفع ( أبو رويفع ) – قرية ميت يعيش – مركز ميت غمر

37. مسجد عزبة ديرب – عزبة ديرب – مركز دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

38. التوحيد – الشيخ شاهين – أولاد يحيى بحري – شمال دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

39. أبو العزم الجوسق - بلبيس

40. الشهيد محمد طلعت نعمان – ديرب نجم - فرغان

41. الكبير- قرية السحايرة – ديرب نجم

42. الحاج عبد الرازق – شبرا صورة – مركز ديرب نجم

مديرية أوقاف الجيزة

43. خطاب – الشوبك الغربي – البدرشين

مديرية أوقاف المنوفية

44. أبو بكر الصديق – الحوافنة الحامول- مركز سرس الليان

مديرية أوقاف أسوان

45. الرزاق الكريم – عنيبة

46. التقوى جعفر الصادق- سلوا

مديرية أوقاف دمياط

47. الأحمدي – السنانية – كفر البطيخ

مديرية أوقاف مطروح

48. عباد الرحمن – المثاني - عزبة تجمع أولاد عبد الكريم

مديرية أوقاف قنا

49. خالد بن الوليد القديم – حجازة قبلي – قوص

50. نجع العميش – الشعراني – مركز قوص

51. الفتح – الكروين – الأشراف - قنا

مديرية أوقاف القليوبية

52. عبد العزيز هندي – اسنيت – كفر شكر

53. الرحمة – عرب جهينة – شبين شرق

54. النور – عزبة أبو جاد – كفر منصور - برشوم

مديرية أوقاف الغربية

55. المراسي – مركز بسيون

56. الرحمة – الدرملي - قطور

57. الكبير – الريانية - قطور

مديرية أوقاف الإسماعيلية

58. الرحمة – المرزوقية – القصاصين الجديدة

59. الشهيد محمد شومان – قرية أم عزام –القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الله العاصي – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف دمياط

2. قنديل السرو – إدارة الزرقا

مديرية أوقاف الشرقية

3. الكبير – الزرزورية ( عزبة بدوي ) أبو كبير

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن زرابي الزهارنة – مركز دير مواس

مديرية أوقاف بني سويف

5. الصفا – عزبة محمود – منشأة سليمان - سمسطا