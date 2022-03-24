الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السودان يحصل على وديعة من الإمارات والسعودية ويعتزم ضخ مبالغ من النقد الأجنبى

بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بنك السودان المركزي سيضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي في البنوك، مؤكدة أن السودان حصل على وديعة من الإمارات والسعودية.

ونقلت "سونا" عن مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن عمليات ضخ النقد الأجنبي فى البنوك ستستمر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار (الذي تخطى ٦٥٠ جنيها سودانيا في بعض البنوك)، فى وقت أكد حصول السودان على وديعة من الإمارات والسعودية، لكنه رفض الإفصاح عن قيمتها.

وأشار المصدر إلى أن السياسات التي انتهجها بنك السودان المركزي خلال الفترة الماضية بدأت تجني ثمارها وفق مؤشرات واضحة، مشددا على أن البنك سيستمر فى سياساته الإصلاحية التي تسعى إلى خفض التضخم وتشجيع الصادرات وسلامة واستقرار النظام المصرفي.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس- أنه في إطار تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد والتي تبدت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ظل بنك السودان المركزي يعكف على مراجعة وإحكام السياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي بالقدر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أنه تم إعداد خطة عاجلة للحد من الإفراط النقدي، تهدف إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، لافتا إلى أن المرونة التي انتهجها بنك السودان المركزي في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير 2021، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد مكنته من بناء احتياطيات مقدرة و متنوعة، وسيقوم بنك السودان المركزي اعتبارا من اليوم بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إليه.

السودان النقد الأجنبي الإمارات السعودية

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وائل لطفي

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