محافظ أسوان يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري الجنوبي

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات اليوم الثقافي الكوري الجنوبي الذي يقام بالمركز الثقافي الإفريقي، متحف النيل الوثائقي سابقًا، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة هونج جين ووك، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان كقبلة للإبداع ومركز لتلاقى الحضارات يسرها تنظيم فعاليات اليوم الثقافى الكورى الجنوبى للتعريف بالثقافة الكورية ضمن أوجه تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة سفير كوريا الجنوبية لأسوان وحرصه على حضور هذه الفعاليات لهما خطوة هامة نحو توطيد العلاقات العلمية والثقافية مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة مما يفتح المجال لتنفيذ مزيد من مشروعات التعاون بين البلدين وتحقيق التواصل المستمر مع الجانب الكورى لاتخاذ خطوات جادة تهدف لخلق قصص نجاح مشتركة، ومنها مشاركة أسوان فى المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم بكوريا الجنوبية وخاصة فى ظل الدفعة القوية التى تشهدها العلاقات المصرية الكورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى كان آخرها زيارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن لمصر فى يناير المنقضى.

وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة لدعم العلاقات مع الجانب الكورى الجنوبى والاهتمام بمد جسور التواصل والالتقاء لتحقيق التعاون والتكامل المطلوب على كل المستويات الثقافية والعلمية والإقتصادية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى بما ينعكس بالنفع والإيجاب على دفع عجلة التنمية فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وترحيبى بسعادة سفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، مؤكدًا على ترحيب المحافظة بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، ونتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكورية الجنوبية فى أسوان خلال الفترة القادمة، ولا سيما فى مجالات الطاقة الشمسية والصناعات التعدينية والمحجرية والسمكية فى ظل توافر شبكة الطرق والموانئ البرية باعتبارها بوابة مصر على إفريقيا.

ومن جهته، عبَّر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والأثار الخالدة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين مصر وكوريا فى مجالات متعددة تتمثل فى المواصلات والطاقة الشمسية والتعليم وميكنة الخدمات الحكومية.

وأكد السفير الكوري الجنوبي على أن أسوان لها دور كبير فى المستقبل باعتبارها القلب النابض لمصر فى جنوب الصعيد، وأن الهدف من هذه الفعاليات هو توطيد العلاقات الثقافية على المستوى الدبلوماسى التي تشهد طفرة كبيرة، وأننا نهدف أيضًا لتعريف المواطنين بهذه العلاقات والترابط بين الدولتين.

واختتمت الفعاليات بتفقد محافظ أسوان والسفير الكورى لمعرض الأنشطة الكورية.