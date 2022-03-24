3 مصابين في «حادث سيارة» بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر صدم سيارة كانت تمر بسرعة جنونية أسفل كوبري بردين العلوي.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يُفيد تعرض ثلاثة أشخاص وهم: هدى محمد السيد، ٥ سنوات، بكسر بالفك السفلي، ونورة محمد السيد، ١٥ سنة، لاشتباه بكسر بالكوع الأيسر، ومرفت إبراهيم منصور، ٤٠ سنة، لاشتباه بكسر بالكوع الأيسر، إثر صدم سيارة لهم أسفل الكوبري وفرت هاربة.

ونقل المصابون لمستشفى الأحرار بالزقازيق، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ اللازم، والبحث عن السيارة المتسببة في الحادث.

