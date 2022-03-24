الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين في «حادث سيارة» بالشرقية

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر صدم سيارة كانت تمر بسرعة جنونية أسفل كوبري بردين العلوي. 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يُفيد تعرض ثلاثة أشخاص وهم: هدى محمد السيد، ٥ سنوات، بكسر بالفك السفلي، ونورة محمد السيد، ١٥ سنة، لاشتباه بكسر بالكوع الأيسر، ومرفت إبراهيم منصور، ٤٠ سنة، لاشتباه بكسر بالكوع الأيسر، إثر صدم سيارة لهم أسفل الكوبري وفرت هاربة.
ونقل المصابون لمستشفى الأحرار بالزقازيق، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ اللازم، والبحث عن السيارة المتسببة في الحادث.
 

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على هامش الأزمة

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