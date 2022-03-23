الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 3 ملايين جنيه.. حبس المتهم بالإتجار في العملة 4 أيام

دولار
دولار

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس متهم بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن اشتراك المتهم مع آخرين في ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 3 مليون و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

الدول العربية الجنيه المصري النيابة العامة التحويلات السوق المصرفي الريال السعودي الاتجار في النقد الاجنبي السوق السوداء العاملين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب