الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

97 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تايوان

تايوان
تايوان

قال مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة، في تايوان، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة، اثنتان منها محليتان و95 حالة إصابة قادمة من الخارج ولم تسجل أي
حالات وفاة جديدة بسبب المرض.
وفي حالتي الإصابة المحليتين تلقى المريضان جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا طبقا لما ذكره المركز. 

وبالإضافة إلى حالتي الإصابة المحليتين اليوم سجل المركز أيضا 95 حالة قادمة من الخارج بما فيها 64 مسافرا أظهرت الاختبارت إصابتهم لدى وصولهم إلى تايوان.

ولم يصدر المركز أي معلومات فيما يتعلق بوضع التطعيم بالنسبة للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 22 ألفا و188 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020 منها 15 ألفا و520 إصابة محلية.

 ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 853 . 

الأوبئة في تايوان تايوان مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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