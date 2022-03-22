الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية يلتقى وفدًا من جمهورية ألبانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، في مقر الصندوق اليوم، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة ديلينا إبراهيماي وزيرة المالية والاقتصاد، بحضور سامي شيبا سفير ألبانيا لدى المملكة.

ورحب المرشد بالوزيرة والوفد المرافق لها، وتمت خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومشاريع الصندوق التنموية والجاري تنفيذها في جمهورية ألبانيا.

وأعربت ديلينا إبراهيماي، وزيرة المالية والاقتصاد، عن شكرها وامتنانها لحكومة السعودية على دعم المشاريع التنموية لجمهورية ألبانيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مثمنة الجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية في تمويل هذه المشاريع الإنمائية التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في ألبانيا.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ تدشينه لألبانيا 3 قروض تنموية أسهم من خلالها في تمويل 3 مشاريع في قطاع النقل والمواصلات.

الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد جمهورية ألبانيا وزيرة المالية مشاريع الصندوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

الداخلية تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

«عملية مزدوجة» فى بئر السبع.. ما الذى حدث؟ (فيديو وصور)

وسائل إعلام عبرية: مقتل 4 مستوطنين فى عملية طعن ببئر سبع