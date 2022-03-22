الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية يلتقى وفدًا من جمهورية ألبانيا

التقى سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، في مقر الصندوق اليوم، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة ديلينا إبراهيماي وزيرة المالية والاقتصاد، بحضور سامي شيبا سفير ألبانيا لدى المملكة.

ورحب المرشد بالوزيرة والوفد المرافق لها، وتمت خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومشاريع الصندوق التنموية والجاري تنفيذها في جمهورية ألبانيا.

وأعربت ديلينا إبراهيماي، وزيرة المالية والاقتصاد، عن شكرها وامتنانها لحكومة السعودية على دعم المشاريع التنموية لجمهورية ألبانيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مثمنة الجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية في تمويل هذه المشاريع الإنمائية التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في ألبانيا.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ تدشينه لألبانيا 3 قروض تنموية أسهم من خلالها في تمويل 3 مشاريع في قطاع النقل والمواصلات.