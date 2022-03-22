الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كوبى: مصر تعمل على زيادة إنتاجها من البترول

البترول في مصر
البترول في مصر

قالت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، في تقرير لها، إن مصر تعمل  على زيادة إنتاجها من البترول.

 

وقالت الوكالة: "لقد أحرزت مصر تقدما في المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد التي أجريت على ساحل البحر الأحمر على مساحة 6700 كيلومتر مربع ، في إطار جهودها لزيادة إنتاج النفط".

 

وأبرزت الوكالة تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا: أن المسح سيمهد الطريق أمام تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط الخام والغاز في المنطقة في المستقبل، وأشار الملا إلى أن مصر وقعت في السنوات الأخيرة ثلاث اتفاقيات مع شركات شيفرون وشل ومبادلة للبترول للبحث عن الغاز والنفط في هذا المجال.

 

وقالت الوكالة لقد كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء في أواخر عام 2021، عن توقيع مصر 99 عقدا خلال السنوات السبع الماضية في قطاع البترول بإجمالي استثمارات 17 مليار دولار.

 

وخلال تلك الفترة تم تنفيذ 45 مشروعا لتطوير حقول نفطية وستة لبناء مصافي تكرير.

 

يأتي هذا فيما قال موقع " دبي ويك" الناطق بالإنجليزية ومقره الإمارات العربية المتحدة، إن هناك اعتماد كبير على الغاز المصري لحل أزمة الغاز والطاقة في أوروبا؛ لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال الموقع: أن الغاز المصري سيخفف من مخاوف أوروبا فيما يتعلق بالغاز.

 

وتابع: تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني بتخفيف أزمة الطاقة في أوروبا من خلال توفير 14 تريليون قدم مكعب إضافية من الغاز للأسواق العالمية.

 

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني: "إننا نزيد إنتاجنا من الغاز وسنصدر كل ما نجده إلى إيطاليا وجنوب أوروبا" وتايع: نستفيد من "التحالفات القائمة مع الدول المنتجة".

 

وستعمل الشركة الإيطالية مع مصر ودول أخرى لتوفير مصادر بديلة للغاز لأوروبا ، فيما تخطط الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها تدريجياً على روسيا.

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