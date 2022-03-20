الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر

كثافات مرورية
كثافات مرورية

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش، لرفع آثار حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي وتيسير الحركة المرورية، بعد ظهور كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من وسط البلد إلى مدينة نصر.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى اكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع اصطدام بين ميكروباص وسيارة ملاكى ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى وسط البلد إلى مدينة نصر.

وانتقلت أوناش المرور إلى المكان وتمت عملية رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ميكروباص كثافات مرورية أكتوبر حادث تصادم القاهرة وسط البلد كوبري أكتوبر

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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