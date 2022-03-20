حريق أعلى سطح عقار في بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بشارع أحمد طلبه من شارع الكامل الجديد بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق أعلي سطح عقار بشارع أحمد طلبه من شارع الكامل الجديد بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.