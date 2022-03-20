الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق أعلى سطح عقار في بولاق الدكرور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بشارع أحمد طلبه من شارع الكامل الجديد بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.
البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق أعلي سطح عقار بشارع أحمد طلبه من شارع الكامل الجديد بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة سطح عقار إصابات بولاق الدكرور

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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