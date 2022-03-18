المفوضية الأوروبية: مسار إدخال أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى بدأ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "قد بدأ".

وأوضحت فون دير لاين، في تصريح، أنها أكدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (في اتصال بينهما) دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبلاده.

وفي إشارة إلى خطوة إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قالت فون دير لاين إن مفوضية الاتحاد الأوروبي "ستمضي قدمًا في هذا الطريق"، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مراحل أو إجراءات ذلك.

وقالت إنها أبلغت الرئيس زيلينسكي بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو، مشيرة إلى أن "شعب أوكرانيا الشجاع بحاجة إلى هذه الأموال الآن".

وأوضحت أن هذه المساعدات ستدعم الشئون المالية في أوكرانيا، حيث "لا تزال الحرب العبثية مستعرة"، حسب تعبيرها.

وتأتي الدفعة الثانية من المساعدات المالية ضمن المساعدات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الطارئة الجديدة بقيمة 2. 1 مليار يورو.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين من أن الاحتياجات الإنسانية آخذة بالتزايد بشكل مطرد، مع اضطرار أكثر من 1. 3 مليون لاجئ للفرار من أوكرانيا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونزوح الملايين داخل البلاد.

وبالإضافة إلى أولئك الذين اضطروا للفرار، فقد تأثر حوالي 13 مليون شخص في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب داخل أوكرانيا وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وتلك المتعلقة بالحماية.

هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سولتمارش، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جنيف اليوم الجمعة، ونقله مركز أخبار الأمم المتحدة.

وقال سولتمارش، إن العديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين في المناطق التي يتصاعد فيها الصراع، حيث الخدمات الأساسية معطلة، وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية.

"التقارير الإنسانية الواردة من تلك المناطق مروعة، وما زلنا نطالب بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الإنساني الدولي، وندعو الدول المجاورة إلى مواصلة إبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين بحثًا عن الأمان"، وجدد تحذير المفوضية من أن وتيرة وضخامة النزوح الداخلي وتدفق اللاجئين خارج أوكرانيا، فضلًا عن الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن ذلك، سوف تزداد إذا ما استمر الوضع في التدهور.

وحسب المفوضية، فإن النساء والأطفال يشكلون حوالي 90 بالمئة من أولئك الذين فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة.