«شينخوا» الصينية: مصر تسعى لاستغلال المهرجانات الثقافية في جذب السياح

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية، إطلاق مصر خلال الفترة الأخيرة حملة جديدة للترويج لتراثها وحضارتها القديمة وجذب المزيد من السياح، من خلال تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية في المواقع الأثرية لتنشيط السياحة الثقافية وإبراز وجهها الحضاري.

وأشارت إلى إقامة مصر ما لا يقل عن خمسة أنشطة ثقافية وفنية في المواقع الأثرية والسياحية بمحافظات الصعيد، التي تضم غالبية الآثار والمعابد في البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2022، كان آخرها مهرجان "أبيدوس للموسيقى والغناء" الذي تم تنظيم دورته الأولى في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري بمعبد أبيدوس في محافظة سوهاج.

وسلطت الوكالة الضوء على تنظيم مصر مهرجان "دندرة للموسيقى والغناء" الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري بمعبد دندرة في محافظة قنا، ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" في الفترة من 4 إلى 10 من نفس الشهر بمشاركة 35 دولة أفريقية، إلى جانب مهرجان "أسوان الدولي للثقافة والفنون " الذي انعقد في فبراير الماضي بمشاركة 18 فرقة للفنون الشعبية من داخل وخارج مصر، والذي اختتم بحفل في معبد أبوسمبل وصفته "شينخوا" بـ"الآسر"، فضلا عن مهرجان "أسوان الدولي لأفلام المرأة" الذي أقيم في أواخر فبراير.

وقال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ "شينخوا"، إن هذه المهرجانات والفعاليات الثقافية تأتي في إطار خطة واعدة أعدتها وزارة السياحة والآثار لعام 2022، لعقد مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد خلال العام الجاري في مختلف المحافظات، بهدف جذب اهتمام المواطنين والسياح الأجانب للتعرف على الحضارة المصرية القديمة العظيمة".

وأوضح في حديثه مع الوكالة الصينية أن تقديم مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية في المواقع الأثرية يساعد على تنشيط السياحة الثقافية والترويج للسياحة وإبراز التراث الحضاري لمصر، مشيرا إلى ان خلال افتتاح مهرجان الموسيقى في معبد دندرة، تم افتتاح عدد من السراديب والغرف الجانبية الطوابق السفلية داخل المعبد لأول مرة للزوار.

ولفتت الوكالة إلى أن معبد دندرة، الذي تم إنشائه للآلهة حتحور، إلهة الحب والعطاء والأمومة عند القدماء المصريين، يعد واحدا من أهم وأقدم المعابد القديمة المحفوظة في مصر.

وأضافت إن دار الأوبرا المصرية لعبت أيضا دورًا فاعلًا في تنظيم بعض المهرجانات الثقافية والفنية التي عقدت مؤخرا، ونقلت عن رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، قوله "إن الأوبرا تحرص بالتعاون مع وزارة الثقافة على نقل مختلف أشكال الفنون التي تقدم في القاهرة إلى جمهور جنوب صعيد مصر"، مشيرا إلى حضور ما يقرب من 15 ألف شخص الحفلات الغنائية في معبدي دندرة وأبيدوس.

وتابع "الإقبال الكبير وغير المسبوق من قبل الجمهور يعكس تعطش أهل الصعيد لمثل هذه المهرجانات الفنية".