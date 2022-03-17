الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزير الثقافة الفلسطينية يسلم الروائي عبد الله تايه درع شخصية العام الثقافية 2022

وزير الثقافة الفلسطيني
وزير الثقافة الفلسطيني يسلم الروائي عبد الله تايه درع شخصية

سلم وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الروائي عبد الله تايه، درع شخصية العام الثقافية 2022.

وقال أبو سيف، خلال تسليم الدرع للروائي تايه "إن هذا تكريم نقدّره عاليًا لشخصية ضحت وأبدعت من أجل فلسطين".

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت اختيار القاص والروائي عبد الله تايه، شخصية العام الثقافية 2022، تقديرًا لما قدمه للثقافة الوطنية خلال 45 عامًا، ولجهوده الأدبية ودوره الريادي في العمل والفعل الثقافي والنضالي الوطني، وحضوره اليومي المتواصل في الحياة العامة كمثقف طليعي يسعى من خلال دوره الإبداعي الأدبي والوظيفي الثقافي من أجل رفعة شأن وحضور الثقافة الوطنية الفلسطينية في معارك التحرير والاستقلال.

يشار إلى أن تايه يعيش في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وبدأ مشواره مع الكلمة في منتصف السبعينيات، ونشر كتاباته في الصحافة الأدبية والثقافية الفلسطينية التي كانت تصدر آنذاك كالبيادر الأدبي، والفجر الأدبي، والكاتب، والشعب، والفجر، وغيرها.

وقد صدر له 23 كتابا منها 7 مجموعات قصصية و7 روايات، وشارك في 5 مجموعات قصصية مشتركة، وله كتابات وإصدارات في أدب الرحلات والبحث والنقد الأدبي، وهو يشغل نائب الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ومن أبرز أعماله: "الذين يبحثون عن الشمس” 1979، “العربة والليل” 1982، “التين الشوكي ينضج قريبا”  1983، “وجوه في الماء الساخن” 1996، ” قمر في بيت دراس” 2001، أما عن مجموعاته القصصية فتتمثل فى :“من يدق الباب” (قصص) 1977، “الدوائر برتقالية” (قصص) 1991، “البحث إيقاع مستمر” (قصص) 1997، “انفلات الموج” (قصص) 2001، “جنود لا يحبون الفراشات” (قصص) 2003،  “ليلة السابع من ديسمبر” (نصوص) 2003، “الإعلام الثقافي في الإذاعة والتليفزيون” 2006، “ما قالته الرواة عن الحواري” (مجموعة قصصية) 2016.

عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينية شخصية العام الثقافية 2022 الروائي عبد الله تايه لاتحاد العام للكت اب والأدباء الفلسطينيين

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