رئيس الشركة المالكة لأكبر معرض عقاري في العالم يزور جناح مصر: طفرة غير مسبوقة

تفقد Hugh Jones، رئيس مجلس إدارة شركة RX GLOBAL المالكة لمعرض MIPIM العقاري، الجناح المصري بالمعرض، بعد أن ذاع صيته وسط رواد المعرض العالمي، واستقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، Jones وتم استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.

وأبدى Hugh Jones إعجابه الشديد بحجم الاستثمارات الحكومية والمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية، وأعرب عن دهشته من حديث رواد المعرض عن المشروعات والطفرة غير المسبوقة والمعروضة بجناح جمهورية مصر العربية؛ سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، والذي دفعه لزيارة الجناح، والاطلاع على ما يتم عرضه من مشروعات واستثمارات تقدمها وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص المصرية.

كما وجه المهندس خالد عباس دعوة لـ"Hugh Jones" لزيار مصر ودراسة فكرة عقد معرض مماثل لهذا المعرض في مصر في مجال الاستثمار والتسويق العقاري العالمي، خاصة أنه أصبح لدى مصر إمكانات كبيرة لاستضافة مثل هذا النوع من المعارض الآن.

ورحب Hugh Jones بالفكرة كثيراً ووعد بدراستها، وأشاد بالتعاون فى الفترة السابقة مع وزارة الإسكان في ٢٠١٩ و٢٠٢٢ وعرض استعداده الشخصي لمساعدة الحكومة المصرية في السنوات القادمة في أي تنسيقات قادمة في تنظيم معرض MIPIM العقاري.

وكان المهندس خالد عباس، قد أكد أن التطوير العمراني المستدام الذي يخدم البيئة والمجتمع يعد من الأهداف المشتركة مع البنك الدولي، وأن القطاع الخاص في مصر بدأ بتبني الأفكار الحديثة والمتطورة في عملية التطوير داخل مدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة المصرية، وله دور هام في مواجهة هذا التحدي العالمي الذى غير العالم، مشيرا إلى أن جائحة كورونا جعلت موضوع الاهتمام بمعايير البيئة أصعب بكثير بسبب توقف الكثير من المصانع وندرة المواد الخام، ولكي نتقدم للأمام في موضوع الحفاظ على البيئة وجودة الحياة يجب أن يتم تبادل الخبرات كمهندسين على مستوى العالم في هذ المجال ليستفيد جميع الأطراف.