صحف القاهرة تبرز قرار تفويض وزارة التموين بوضع آلية تسعير الخبز الحر

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على قرارات مجلس الوزراء اليوم، وأهمها تفويض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي للزيادات غير المبررة في أسعار الخبز، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "دعم جديد للمزارعين وإجراءات للتصدي لغلاء الأسعار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق أمس على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفى إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

وأضافت الصحيفة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد شاملا الحافز الاستثنائي 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها لدرجة 23.5 قيراط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، حيث تستهدف الهيئة تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية، و كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

وزارة التموين تطرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية



وفى إطار استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية: 52 و95 و123 جنيها للكرتونة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قوله إن كل فئة مالية من الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومكرونة وشاي وصلصة، مضيفًا أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية الأخرى يوجد بها أكثر من 1100 صنف وسلعة بتخفيضات تصل إلى 30%.

إشادة برلمانية وشعبية بقرارات الرئيس السيسي لضبط الأسعار

وتحت عنوان "إشادة برلمانية وشعبية بقرارات الرئيس السيسي لضبط الأسعار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نواب بالبرلمان أشادوا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار والأسواق، وأكدوا أنها تأتي في الوقت المناسب وتستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ومنع أي أعباء مالية جديدة عليهم، كما رحب النواب بالقرارات الحاسمة للقيادة السياسية للبلد لضبط سعر رغيف الخبز الحر، بعد الزيادات العشوائية التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، بجانب زيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، وأضافوا أنها خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار نتيجة جشع بعض التجار.

وأكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس لحكومة د. مصطفى مدبولى بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ، سيعيد الانضباط للأسواق في ظل سعى البعض لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، يمثل انتصارا كبيرا لصالح محدودي الدخل والحد من استغلال بعض التجار للأزمة العالمية.

وأشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم وقيام القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، بما يعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية.

لا قرار بتغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بالتشعيب

وذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "الحكومة: لا قرار بتغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بالتشعيب"، أن الحكومة أكدت أنه ليس هناك قرار بتغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بالتشعيب، وأوضحت أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هي كالسنوات الماضية دون أي تغيير.

وأوضحت أن آلية التحاق طالب الثانوية العامة بالجماعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية، طبقاً للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمي أو أدبي، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافي، مع استمرار اختبارات القدرات للطالب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وتحت عنوان "شكرى يبحث مع سنغافورة تعزيز التعاون فى مجال «المناخ»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سامح شكري، وزير الخارجية «تيو تشى هين»، التقى كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية رئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغيُر المُناخ، وذلك في ثاني محطات جولته الآسيوية.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المُناخ خلال الفترة المقبلة، على ضوء رئاسة مصر للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمُناخ، بجانب عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك للبلديّن، كما تم خلال اللقاء تبادُل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها فضلاً عن بحث سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السوداني



وتحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السوداني"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وأفادت "الأهرام" أن اللقاء تناول عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيس الأركان المصري والسوداني تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان مشيداً بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان, مشيراً إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كافة المجالات في إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين في الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو والمتطوعين وقصاصي الأثر

وتحت عنوان "قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو والمتطوعين وقصاصي الأثر"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء «قصاصي الأثر» لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من الثاني من أبريل المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع.

وتحت عنوان "استهداف 123 ألف منزل في سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بــصــورة ملائمة فـي جــرى «حياة كريمة» ولتحديد الأدوار المنوط بها الجمعيات الشريكة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الاجتماعات الموسعة بشأن «سكن كريم» لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنه سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقاً، وهناك 123 ألف منزل محددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير.

وأوضحت "القباج" أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بناء على معايير محددة، فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تضم المرأة المعيلة أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة «حياة كريمة»، وذلك طبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر.

بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية للمحافظات

وتحت عنوان "بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية للمحافظات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضافت "الجمهورية" أن هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة قامت بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60٪ بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، مشيرة إلى حرص القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.