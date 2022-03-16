«النقد العربي»: استخدام التقنيات المالية الحديثة ساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة

أكد صندوق النقد العربي، أن استخدام التقنيات المالية الحديثة مثل سلاسل الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والأصول المشفرة، وغيرها، صار في الصناعة المالية الإسلامية أمرا شائعا.

بالإضافة إلى أنه ساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية للصناعة ككل، ومن بين استخداماتها هو إدارة الزكاة والصدقات، والأوقاف، والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل، بما يخدم أهداف التخفيف من آثار الجائحة وحماية الفئات الهشة في المجتمع على المدى القصير، وكذا جهود التقليل من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين المتوسط والطويل.

وتابع صندوق النقد العربي في العدد الثالث من نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربي، أن التمويل الإسلامي يتيح العديد من الأدوات والآليات التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، وقطاعات اقتصادية متنوعة، و يشكل التمويل الاجتماعي الإسلامي أحد تلك الأدوات، وتزداد أهميته في ظل الظروف الاستثنائية كما هو الحال مع جائحة فيروس كورونا.

ويفيد التمويل الاجتماعي في تمويل التنمية، كما يدعم ويعزز إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاشك أن هناك حاجة ماسة من القائمين على الصناعة المالية الإسلامية لبذل المزيد من الجهد لتفعيل دوره من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك رفع مستوى الوعي بهذا النوع من التمويل، وبناء القدرات المتخصصة.