الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقد العربي»: استخدام التقنيات المالية الحديثة ساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

أكد صندوق النقد العربي، أن استخدام التقنيات المالية الحديثة مثل سلاسل الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والأصول المشفرة، وغيرها، صار في الصناعة المالية الإسلامية أمرا شائعا.

بالإضافة إلى أنه ساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية للصناعة ككل، ومن بين استخداماتها هو إدارة الزكاة والصدقات، والأوقاف، والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل، بما يخدم أهداف التخفيف من آثار الجائحة وحماية الفئات الهشة في المجتمع على المدى القصير، وكذا جهود التقليل من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين المتوسط والطويل.

وتابع صندوق النقد العربي في العدد الثالث من نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربي، أن التمويل الإسلامي يتيح العديد من الأدوات والآليات التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، وقطاعات اقتصادية متنوعة، و يشكل التمويل الاجتماعي الإسلامي أحد تلك الأدوات، وتزداد أهميته في ظل الظروف الاستثنائية كما هو الحال مع جائحة فيروس كورونا.

ويفيد التمويل الاجتماعي في تمويل التنمية، كما يدعم ويعزز إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاشك أن هناك حاجة ماسة من القائمين على الصناعة المالية الإسلامية لبذل المزيد من الجهد لتفعيل دوره من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك رفع مستوى الوعي بهذا النوع من التمويل، وبناء القدرات المتخصصة.

صندوق النقد العربي التقنيات استخدام التقنيات التقنيات المالية الحديثة الكفاءة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

خطة إنقاذ.. خبراء يضعون روشتة علاج تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياحة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

بايدن يصف بوتين بـ«مجرم حرب».. وروسيا ترد

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

جلال حمام

أمريكا والناتو.. فى المستنقع الأوكرانى

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتوسيع الاستيطان

الكنيست الإسرائيلى يدعو أعضاءه لحضور خطاب الرئيس الأوكرانى