رضا البحراوي ووسط البلد.. تفاصيل مهرجان مسرح الزمالك الموسيقي

يستضيف مسرح الزمالك بدءًا من الخميس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي "زمالك ميوزيك ويك".

ويقام خلالها 15 حفلًا غنائيًا تتنوع بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميا، في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

وتفتتح فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس 24 مارس، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الاسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندرجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.