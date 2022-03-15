الكنيسة الأرثوذكسية تُحيى ذكرى نياحة القديس ثاؤضوطس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة القديس ثاؤضوطس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار نياحة القديس ثاؤضوطس الذي ورد في مخطوط بشبين الكوم "طاوطوس" وهو أسقف مدينة قورنثية التي في جزيرة قبرص.

وعذب كثيرا أيام الاضطهاد، وذلك أن يوليوس حاكم هذه الجزيرة من قبل دقلديانوس استحضر هذا القديس وطلب منه أن ينكر المسيح، ويقدم البخور للأصنام وإذ لم يذعن لأمره نزع عنه ثيابه، وضربه ضربا شديدا موجعا بسياط من جلد البقر، ثم علقه ومشط جسمه بأمشاط من حديد ثم سمر جسمه بالمسامير وجروه الى الحبس فمكث فيه الى أن أهلك الله دقديانوس، وتملك قسطنطين البار فأطلقه مع جملة المحبوسين فرجع إلى كرسيه ورعى رعيته التي أؤتمن عليها الى أن تنيح بسلام.

وعلى صعيد آخر، صلى نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية قداس الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التجربة) بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالبوابة ٨ بالعجمي، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وأعضاء خدمة "ذوي الهمم" بمنطقة العجمي.

وتضمن القداس صلوات القنديل (سر مسحة المرضى)، حيث دهن نيافته جميع الحضور بزيت السر عقب انتهاء صلواته.

وشارك نيافته أيضًا في الخدمة التي أقيمت لذوي الهمم عقب القداس، وشجعهم وقدم لهم هدايا تذكارية.

من جهة أخرى، دشن نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص مذبح جديد على اسم القديس البابا كيرلس السادس بكنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق التابعة لقرية الخياري، مركز أبوقرقاص. صلى بعدها نيافته القداس الإلهي، وهو قداس الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس المعروف بأحد التجربة،

كما دشن نيافته ضمن طقس التدشين حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) وأواني الخدمة، وألقى عظة القداس.